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संवाद न्यूज एजेंसीधर्मशाला। घुमंतू चरवाहों के मौसमी प्रवास के दौरान उनके पशुधन को बीमारियों से बचाने के लिए पशुपालन विभाग ने जिला कांगड़ा में छह स्थानों पर ट्रांजिट शिविर लगाए हैं। 25 अक्तूबर से शुरू हुई इस व्यवस्था के तहत अब तक करीब 25 हजार भेड़-बकरियों का टीकाकरण किया जा चुका है। शिविरों में पशुओं को कीटनाशक युक्त पानी से नहलाने के बाद टीके लगाए जा रहे हैं। टीकाकरण की प्रक्रिया अभी जारी है।विभाग की ओर से दरिणी, सकरी, उतराला, बीड़, बंदला और जीया में ये शिविर संचालित किए जा रहे हैं। सर्दियों में जब गद्दी और गुज्जर समुदाय के चरवाहे अपने पशुधन के साथ ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों से निचले इलाकों की ओर आते हैं और गर्मियों में वापस चरागाहों की ओर लौटते हैं, तब प्रमुख पड़ावों पर यह सुविधा दी जाती है। लंबी यात्रा के कारण थके, घायल और बीमार पशुओं की स्वास्थ्य जांच कर मौके पर निशुल्क दवाइयां भी उपलब्ध करवाई जाती हैं।शिविरों में पशुओं को खुरपका-मुंहपका और पीपीआर जैसी संक्रामक बीमारियों से बचाने के लिए टीके लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा पेट के कीड़ों की दवा पिलाने, पशुओं की ईयर टैगिंग, पशुपालकों के डिजिटल पहचान पत्र बनाने और सरकारी चराई नीतियों की जानकारी देने का कार्य भी किया जा रहा है।घुमंतू चरवाहों (जैसे गद्दी और गुज्जर समुदाय) के मेवाशियों को विभाग की ओर से सुविधा निशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है। जब चरवाहे सर्दियों में ऊंचे पहाड़ों से निचले मैदानी क्षेत्रों की ओर उतरते हैं या गर्मियों में वापस चरागाहों की ओर जाते हैं, तो यह सुविधा उनको मुहैया करवाई जाती है। यह कैंप 25 अक्तूबर से लगाए जा रहे हैं। -सीमा गुलेरिया, उपनिदेशक पशुपालन विभाग कांगड़ा