Kangra News: रियूंद पुल के छोरों पर तारकोल डालने का कार्य शुरू

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फोरलेन निर्माण और पुल के अधर में लटके रहने के कारण लंबे समय से रियूंद पुल के समीप यातायात बुरी तरह प्रभावित हो रहा था। वाहन चालकों को सिंगल लेन और वैकल्पिक कच्चे मार्गों से हिचकोले खाते हुए गुजरना पड़ रहा था। अब दोनों तरफ सड़क का बुनियादी ढांचा तैयार होने के बाद कंपनी ने पहले एक लेन को पूरी तरह तैयार कर यातायात बहाल करने की रणनीति बनाई है।कंपनी के अधिकारियों के अनुसार, 17 सितंबर को एक लेन सुचारु होने के बाद दूसरी लेन और शेष बचे तकनीकी कार्यों को भी तेजी से निपटाया जाएगा। कछियारी से भंगवार तक के इस पूरे फोरलेन पैच को आगामी अक्तूबर तक शत-प्रतिशत पूरा कर पूरी तरह जनता को समर्पित करने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके पूर्ण होते ही यात्रियों को न केवल जाम के झंझट से मुक्ति मिलेगी, बल्कि धर्मशाला और कांगड़ा के बीच सफर का समय भी काफी घट जाएगा।पलवाना रियूंद खड्ड पुल के दोनों ओर तारकोल बिछाने का कार्य शुरू करवा दिया गया है। यदि मौसम अनुकूल रहा, तो बुधवार तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। वाहन चालकों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए वीरवार से पुल की एक लेन को आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा, जिससे यातायात का दबाव तुरंत कम होगा। -धनंजय मिश्रा, साइट इंजीनियर, फोरलेन निर्माण कंपनी