पेंशनरों के हक के लिए संघर्ष जारी रहेगा: मिलाप

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जालग (कांगड़ा)। पेंशनर एसोसिएशन खंड लंबागांव की बैठक बुधवार को जानकीनाथ मंदिर बागकुलजां में अध्यक्ष मिलाप भंडारी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में पहली सितंबर को पेंशनरों की ओर से किए गए विधानसभा घेराव की समीक्षा की गई। इस दौरान सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर निर्णय लिया गया कि मांगें पूरी होने तक संघर्ष जारी रहेगा। खंड महासचिव एमसी चौधरी ने बताया कि बैठक के बाद पदाधिकारियों ने जयसिंहपुर कैंटीन के समीप स्थित एनजीओ भवन का निरीक्षण किया, जिसकी हालत काफी जर्जर पाई गई। इसके बाद एक प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम जयसिंहपुर संजीव ठाकुर से मिलकर भवन की स्थिति से अवगत करवाया और जल्द मरम्मत कराने की मांग रखी ताकि पेंशनर एसोसिएशन व अन्य संस्थाएं इसका उपयोग कर सकें। एसडीएम ने पदाधिकारियों से लिखित ज्ञापन देने को कहा और नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। संवाद