Kangra News: भरभराकर गिरी सीएचसी तियारा की दीवार, खतरे में अस्पताल का भवन

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सीएचसी तियारा वर्ष 1980 से क्षेत्र की करीब एक दर्जन पंचायतों के ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। रोजाना बड़ी संख्या में मरीज यहां उपचार के लिए पहुंचते हैं, लेकिन भवन लंबे समय से मरम्मत की बाट जोह रहा है। भवन की छत का एक हिस्सा पहले से ही क्षतिग्रस्त है, जिससे बरसात के दिनों में रिसाव की समस्या बनी रहती है। अब दीवार ढहने से पूरे ढांचे पर जोखिम बढ़ गया है।स्थानीय निवासी जर्म सिंह, उद्यो राम, उत्तम सिंह, दुनी चंद, हीरू राम और त्रिलोक चंद ने कहा कि भवन की जर्जर हालत मरीजों, तीमारदारों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए खतरा बनी हुई है। उन्होंने प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से मांग की है कि किसी बड़े हादसे से पहले क्षतिग्रस्त हिस्सों को दुरुस्त किया जाए। उधर, पीडब्ल्यूडी की टीम ने मौके का निरीक्षण कर लिया है।शनिवार शाम को बारिश के दौरान दीवार गिरने की सूचना मिली थी। लोक निर्माण विभाग को सूचित कर मौके का निरीक्षण करवा लिया गया है और संबंधित हिस्से से जरूरी सामान हटवा दिया गया है। इसे जल्द दुरुस्त कराया जाएगा। वहीं, छत की मरम्मत के लिए करीब 15 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। -डॉ. विक्रम कटोच, जिला स्वास्थ्य अधिकारी, कांगड़ा