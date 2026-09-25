Kangra News: संसारी-किलाड़-थिरोट-तांदी मार्ग आज होगा बहाल

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इसके चलते सप्ताह में दो दिन मार्ग को वाहनों की आवाजाही के लिए बंद रखा जा रहा है। अब शनिवार सुबह 8 बजे वाहनों की आवाजाही बहाल की जाएगी।कड़ूनाला में हुए सड़क हादसे के बाद बीआरओ की ओर से मार्ग बंद रखने की समयसारिणी तय की गई है। वीरवार रात मार्ग पर ब्लास्टिंग का कार्य भी किया गया था। इसके चलते सड़क को 24 घंटे के लिए बंद रखा गया।मार्ग बंद होने के कारण पांगी जाने वाले सब्जी, फल और अन्य मालवाहक वाहनों को एक दिन छोड़कर पांगी पहुंचना पड़ रहा है। वहीं, समयसारिणी की जानकारी न होने वाले वाहन चालकों को तिंदी में ही रोक दिया जा रहा है। इससे वाहन चालकों को बीच रास्ते में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।पांगीवासी मान सिंह, देवराज, अशोक, पवन, संजय और अंकु ने बताया कि शुक्रवार को सड़क बंद रहने की उन्हें जानकारी नहीं थी। इस कारण उन्हें आधे रास्ते में परेशानी का सामना करना पड़ा।उधर, एसडीएम पांगी अमन दीप ने बताया कि सप्ताह में दो दिन उक्त सड़क को वाहनों की आवाजाही के लिए पूरी तरह बंद रखा जाता है। पांगी से कुल्लू और कुल्लू से पांगी आने-जाने वाले लोगों से इन दो दिनों में सफर न करने का आग्रह किया गया है।