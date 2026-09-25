एशियाड: हिमाचल की धावक सीमा का लक्ष्य अब स्वर्ण, मां को समर्पित करेंगी पदक

मुख्यमंत्री ने एथलीट सीमा कुमारी को दी बधाई

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने एशियाई खेल-2026 में 10 हजार मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतने पर एथलीट सीमा कुमारी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सीमा कुमारी ने वैश्विक प्रतिस्पर्धा में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की एथलीट सीमा कुमारी ने जापान के आइची-नागोया में यह उपलब्धि हासिल की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमा कुमारी की यह उल्लेखनीय पूरे प्रदेश के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। उन्होंने सीमा की लगन, दृढ़ता और संकल्प की सराहना करते हुए कहा कि उनकी सफलता यह प्रदर्शित कर रही है कि हिमाचल प्रदेश में समृद्ध खेल प्रतिभाएं मौजूद हैं। सुक्खू ने कहा कि सीमा की उत्कृष्ट उपलब्धि प्रदेश के हजारों युवाओं को खेलों में अपना भविष्य उज्ज्वल करने के सपनों को आत्मविश्वास के साथ साकार करने के लिए प्रेरित करेगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में एथलेटिक्स सहित विभिन्न खेलों में अपार संभावनाएं हैं और राज्य सरकार खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं, प्रशिक्षण के अवसर तथा अनुकूल वातावरण उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है।