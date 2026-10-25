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Kangra News: आलमपुर में शिक्षकों को बताए पढ़ाने के तरीके

Sun, 25 Oct 2026 02:22 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 02:22 AM IST
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Teachers in Alampur were shown methods for teaching.
डी ए वी आलमपुर में आयोजित हिंदी कार्यशाला में भाग लेते शिक्षक फोटो स्त्रोत स्कूल
लंबागांव (कांगड़ा)। डीएवी पब्लिक स्कूल आलमपुर में शनिवार को सीबीएसई के तत्वावधान में हिंदी अध्यापकों के लिए क्षमता संवर्धन कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें 60 से अधिक अध्यापकों ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन और डीएवी गान के साथ हुआ।
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कार्यशाला में सीबीएसई की वरिष्ठ विशेषज्ञ पुष्पा ठाकुर, डॉ. मुकेश कुमार और मेजबान विद्यालय की विशेषज्ञ राशी हाजरी ने शिक्षकों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने हिंदी पाठ्यक्रम (कोर्स-ए) के माध्यमिक स्तर पर प्रभावी शिक्षण के तरीके बताए। साथ ही मनोरंजक गतिविधियों और वास्तविक जीवन के उदाहरणों से विषय को सरल और रोचक बनाने पर जोर दिया। विशेषज्ञों ने कहा कि गतिविधि आधारित और अनुभवात्मक शिक्षण से विद्यार्थियों की रुचि, तार्किक क्षमता और रचनात्मक अभिव्यक्ति विकसित होती है।
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प्रधानाचार्य सुरजीत कुमार राणा ने कहा कि ऐसी कार्यशालाएं शिक्षकों के ज्ञान और कौशल को बढ़ाने के साथ शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार लाने में सहायक होती हैं।
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