Kangra News: ग्राहकों से लिया भुगतान, कंपनी के खाते में कम रकम दर्ज करने का आरोप

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शिकायतकर्ता के अनुसार एक कर्मचारी ने ग्राहक से 2010 रुपये अपने खाते में लिए, लेकिन कंपनी की लेखा बही में केवल 510 रुपये दर्ज किए गए। आरोप है कि इस रकम को भी भुगतान के बजाय उधार के रूप में दर्शाया गया। कारोबारी ने पुलिस को भुगतान के प्रमाण, ग्राहक की पर्ची और लेखा बही की प्रविष्टि उपलब्ध करवाने की बात कही है।शिकायत में दूसरे मामले में 2620 रुपये का भुगतान कंपनी के अधिकृत खाते के बजाय कर्मचारी के खाते में लेने का आरोप लगाया गया है। प्रबंधक के पूछने पर संबंधित कर्मचारी की पत्नी ने अपने बैंक खाते से यह रकम कंपनी के खाते में जमा करवाई।कारोबारी का आरोप है कि संबंधित कर्मचारी को पुलिस के समक्ष पेश होने के लिए बुलाया गया लेकिन वह उपस्थित नहीं हुआ। वहीं, महिला कर्मचारी ने प्रबंधक को 20 अक्तूबर तक पूरा हिसाब देने का भरोसा दिया था लेकिन शिकायत के अनुसार पूरा लेखा उपलब्ध नहीं करवाया गया। बाद में उसने हिसाब अपने पति को सौंपने की बात कही।शिकायतकर्ता ने आशंका जताई है कि इन दो लेनदेन के अलावा भी भुगतान में गड़बड़ी हो सकती है। उन्होंने बैंक खातों, ऑनलाइन भुगतान, बिलों, रसीदों और लेखा बही की जांच कर कुल राशि का पता लगाने की मांग की है। एसपी कांगड़ा कुलभूषण वर्मा ने बताया कि शिकायत के आधार पर लेनदेन से जुड़े दस्तावेजों की जांच की जा रही है।