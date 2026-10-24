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Kangra News: 10 से 15 हजार की नौकरी... सट्टे के नेटवर्क से जुड़े तार

Sat, 24 Oct 2026 06:49 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 06:49 AM IST
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A job paying 10,000 to 15,000... with links to a betting network
धर्मशाला। कांगड़ा शहर के साथ सटी बीरता पंचायत में ऑनलाइन सट्टे के कथित कारोबार के मामले में गिरफ्तार युवकों को कांगड़ा के ही व्यक्ति ने 10 से 15 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन पर रखा था।
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कांगड़ा और बिहार से संबंध रखने वाले ये युवक करीब एक माह पहले ही नौकरी पर रखे गए थे, जबकि ऑनलाइन सट्टे के कारोबार को सेकंड हैंड मोबाइल फोन के माध्यम से चलाया जा रहा था।
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पुलिस सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार किए गए युवकों से पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिली हैं। बिहार से संबंधित चार युवक करीब एक माह पहले ही कांगड़ा पहुंचे थे, जबकि कांगड़ा से संबंधित युवक को भी एक माह पहले ही नौकरी पर रखा था।
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बताया जा रहा है कि ये युवक ज्यादा पढ़े-लिखे भी नहीं हैं। अधिकतर युवकों ने 10वीं और 12वीं तक की ही पढ़ाई की है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इस दबिश के दौरान कब्जे में लिए गए 41 मोबाइल फोन में से अधिकतर सेकंड हैंड हैं। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि ये मोबाइल फोन कहीं से खरीदे थे या चोरी के हैं।
ऑनलाइन सट्टे के आरोप गिरफ्तार किए गए युवकों ने कई खुलासे किए हैं। पुलिस ऑनलाइन माध्यम से चलाए जा रहे इस कारोबार के मुख्य आरोपी की तलाश कर रही है, ताकि नेटवर्क के पीछे मौजूद लोगों और कारोबार के संचालन से जुड़ी कड़ियों का पता लगाया जा सके। -राजेश कुमार, डीएसपी कांगड़ा

जांच के बाद ही किराये पर दें कमरा
डीएसपी कांगड़ा राजेश कुमार ने लोगों से अपील की है कि जब भी किसी अन्य राज्य के लोगों को अपने घरों में किरायेदार के रूप में रखें, तो वे उनकी पूरी वेरिफिकेशन पुलिस थाना में जरूर करवाएं। इसके अलावा किसी भी नई नौकरी पर जाने पर किस तरह का काम किया जा रहा है, उसके बारे में भी जरूर पता करें। साथ ही अगर कोई संदिग्ध दिखता है तो उसके बारे में पुलिस को सूचना जरूर दें।
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