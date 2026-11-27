इंदौरा (कांगड़ा)। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के निर्देशानुसार 2 से 20 नवंबर 2026 तक निर्वाचन साक्षरता क्लबों के माध्यम से आयोजित निबंध एवं क्विज प्रतियोगिताओं के क्रम में 17 नवंबर, 2026 को जिला स्तरीय क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई। जिला स्तरीय क्विज प्रतियोगिता में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भोगरवां की छात्रा तनिशा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।जिला स्तरीय क्विज प्रतियोगिता में उनकी उपलब्धि के लिए उन्हें प्रतिभागिता एवं तृतीय स्थान का प्रमाण-पत्र एसडीएम-एवं-निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी, इंदौरा डॉ. सुरेंद्र ठाकुर द्वारा प्रदान किया गया। इस अवसर पर निर्वाचन कानूनगो रोबिन धीमान तथा विद्यालय की अध्यापिका अंजना कटोच भी उपस्थित रहीं। उन्होंने जिला स्तरीय क्विज प्रतियोगिता में तनिशा की उपलब्धि पर बधाई देते हुए उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। संवाद