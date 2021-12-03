Kangra News: विद्यार्थियों ने चित्रकला से दिखाई प्रतिभा

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ज्वालामुखी (कांगड़ा)। स्वतंत्रता सेनानी पंडित सुशील रतन राजकीय महाविद्यालय ज्वालामुखी के संस्कृत विभाग की ओर से संस्कृत दिवस के उपलक्ष्य में चित्र प्रदर्शनी आयोजित की गई। प्रदर्शनी में विभिन्न संकायों के विद्यार्थियों ने संस्कृत भाषा, भारतीय संस्कृति, साहित्य और प्राचीन ज्ञान-परंपरा से जुड़े ज्ञानवर्धक चित्र प्रस्तुत किए। प्राध्यापकों और छात्रों ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर प्रतिभागियों की रचनात्मकता की सराहना की। इस दौरान विभाग की ओर से विद्यार्थियों को भारतीय ज्ञान परंपरा में संस्कृत के ऐतिहासिक योगदान और महत्व से भी अवगत कराया गया। संवाद