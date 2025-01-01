Kangra News: विद्यार्थियों को तनाव प्रबंधन के दिए गुर

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कार्यशाला के दौरान विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों को परीक्षा के दबाव और एंग्जायटी से निपटने, खुद को शांत रखने तथा पढ़ाई में फोकस बढ़ाने के व्यावहारिक तरीके समझाए। कम्युनिटी के सदस्यों ने बच्चों को परेशानियां व भावनाएं शिक्षकों और अभिभावकों से खुलकर साझा करने के लिए प्रेरित किया। विज्ञापन

कार्यक्रम में एक विशेष प्रेरक ऑडियो संदेश भी सुनाया गया जिसमें सकारात्मक सोच और धैर्य के साथ लक्ष्य प्राप्ति पर बल दिया गया। स्कूल प्रबंधन ने इस पहल की सराहना करते हुए भविष्य में भी ऐसे सत्र आयोजित करने की उम्मीद जताई। संवाद कार्यशाला के दौरान विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों को परीक्षा के दबाव और एंग्जायटी से निपटने, खुद को शांत रखने तथा पढ़ाई में फोकस बढ़ाने के व्यावहारिक तरीके समझाए। कम्युनिटी के सदस्यों ने बच्चों को परेशानियां व भावनाएं शिक्षकों और अभिभावकों से खुलकर साझा करने के लिए प्रेरित किया।कार्यक्रम में एक विशेष प्रेरक ऑडियो संदेश भी सुनाया गया जिसमें सकारात्मक सोच और धैर्य के साथ लक्ष्य प्राप्ति पर बल दिया गया। स्कूल प्रबंधन ने इस पहल की सराहना करते हुए भविष्य में भी ऐसे सत्र आयोजित करने की उम्मीद जताई। संवाद

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सुलह (कांगड़ा)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सुलह और परौर में मास्टरजी कम्युनिटी के सौजन्य से विद्यार्थियों के लिए विशेष जागरूकता एवं मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य, तनाव प्रबंधन, बेहतर एकाग्रता और समय के सदुपयोग के प्रति जागरूक करना रहा।