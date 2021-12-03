Kangra News: निशानेबाजी प्रतियोगिता में चमके पीटीसी डरोह के पांच जवान

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प्रतियोगिता की 300 यार्ड स्पर्धा में पीटीसी डरोह के कांस्टेबल पवन कुमार ने पहला तथा मुख्य आरक्षी विशाल ठाकुर ने दूसरा स्थान हासिल किया। 100 यार्ड स्पर्धा में मुख्य आरक्षी सचिन पाल द्वितीय रहे, जबकि 200 यार्ड स्पर्धा में एएसआई सुशील कुमार ने तीसरा स्थान झटका। वहीं, पिस्टल इवेंट में मुख्य आरक्षी संतोष कुमार ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।पीटीसी डरोह के प्रधानाचार्य खुशहाल शर्मा ने पदक विजेता जवानों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि ये पांचों निशानेबाज नवंबर में मानेसर में आयोजित होने वाली ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट में हिमाचल प्रदेश पुलिस दल का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस उपलब्धि से संस्थान में खुशी का माहौल है। संवाद