Kangra News: लड्डू गोपाल की स्टोन वर्क वाली पोशाक बनी पसंद

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इस बार धर्मशाला के बाजारों में स्टोन वर्क और आकर्षक डिजाइन वाली ड्रेस ग्राहकों की पहली पसंद बनी हुई हैं। कच्चे माल, निर्माण लागत और परिवहन खर्च बढ़ने के कारण पिछले साल के मुकाबले इस बार दामों में करीब 10 फीसदी तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।पर्व के उपलक्ष्य में जिलेभर के मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना, भजन-कीर्तन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और झांकियों की तैयारियां भी जोरों पर चल रही हैं।बाजार में पोशाक और सजावटी सामग्री के दामलड्डू गोपाल की पोशाक: छोटी ड्रेस 20 रुपये से शुरूस्टोन, मोती व गोटा वर्क वाली फैंसी ड्रेस 100 से 700 रुपये तकबांसुरी: 50 से 80 रुपयेमाला और मुकुट: 30 से 60 रुपयेमोर पंख: 20 रुपये (एक पंख)आसन और पीढ़ी: आसन 100 रुपयेपीढ़ी 50 से 450 रुपये तकबिस्तर: 250 से 400 रुपये तकअधिकतर सामान दुकान पर पहुंच चुका है। ग्राहक लड्डू गोपाल के लिए स्टोन वाली फैंसी ड्रेस काफी पसंद कर रहे हैं। इस बार बाजार में स्टोन और मोती लगी हुई ड्रेस बाजार में पहुंची है। -जसवंत राय, धर्मशालाइस बाद जन्माष्टमी पर्व पर सजावटी सामग्री सहित पोषाकों के दामों में 10 फीसदी तक की बढ़ोतरी हुई है। बढ़ोतरी होने का कारण परिवहन में अधिक खर्चा आना है। -प्रशांत बंसल, धर्मशालाकुछ दुकानों पर त्योहारी सीजन में अच्छी बिक्री होती है लेकिन छोटे कारोबारियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसका कारण ऑनलाइन खरीदारी को ही माना गया है। -सुनीता, धर्मशाला