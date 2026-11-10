Kangra News: आज और 15 नवंबर को चलेंगी की विशेष बसें

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11 नवंबर को पांच और 15 नवंबर को चलेंगी दो विशेष बसें चलेंगीसंवाद न्यूज एजेंसीधर्मशाला। त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए एचआरटीसी के धर्मशाला मंडल ने भैया दूज और 15 नवंबर को विभिन्न रूटों पर अतिरिक्त बसें चलाने का निर्णय लिया है। इससे दिल्ली, चंडीगढ़ और बद्दी जाने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी।निगम की समयसारिणी के अनुसार, भैया दूज पर कुल पांच विशेष बसें चलाई जाएंगी। इनमें दो वोल्वो बसें होंगी। पहली वोल्वो बस धर्मशाला से शाम सात बजे दिल्ली के लिए रवाना होगी, जबकि दूसरी पालमपुर से शाम 7:30 बजे हमीरपुर होते हुए दिल्ली जाएगी।इसके अलावा धर्मशाला से चंडीगढ़ के लिए सुबह 11 और 11:30 बजे दो साधारण बसें चलेंगी। वहीं, धर्मशाला से बद्दी के लिए सुबह 11 बजे एक साधारण बस रवाना होगी।15 नवंबर (रविवार) को भी दिल्ली के लिए दो विशेष वोल्वो बसें उपलब्ध रहेंगी। इनमें एक बस धर्मशाला से शाम सात बजे और दूसरी पालमपुर से शाम 7:30 बजे हमीरपुर होते हुए रवाना होगी। एचआरटीसी के मंडलीय प्रबंधक पंकज चड्ढा ने मंगलवार को बताया कि विशेष बस सेवाएं शुरू करने का उद्देश्य त्योहार के दौरान यात्रियों को सुविधाजनक परिवहन उपलब्ध करवाना है।