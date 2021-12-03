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वित्त विभाग के कालोन त्सेरिंग धोंडुप मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। तिब्बती निर्वासित संसद की अध्यक्ष डोलमा त्सेरिंग तेयखांग और स्वास्थ्य कालोन पेमा त्सो भी मौजूद थीं। वित्त सचिव थुप्तेन त्सेरिंग ने दिवस की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताई।उन्होंने कहा कि 25 नवंबर डोमिनिकन गणराज्य की तीन बहनों की स्मृति में मनाया जाता है। इन बहनों की 25 नवंबर 1960 को राजनीतिक विरोध के चलते हत्या कर दी गई थी। उनके साहस ने महिला हिंसा के विरोध में वैश्विक आंदोलन को प्रेरित किया।हिंसा उन्मूलन का संदेशमुख्य अतिथि ने घर से हिंसा रोकने की बात कही। उन्होंने प्रत्येक परिवार में आपसी सम्मान और समानता की भावना विकसित करने पर जोर दिया। उन्होंने पीड़ित महिलाओं को उचित सहयोग और सुरक्षा प्रदान करने को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने 10 दिसंबर तक चलने वाले 16 दिवसीय जागरूकता अभियान में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। इसी अवसर पर महिला सशक्तीकरण डेस्क की नई वेबसाइट भी लॉन्च की गई।