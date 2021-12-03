Kangra News: केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने मनाया हिंसा उन्मूलन दिवस
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 01:08 AM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 01:08 AM IST
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धर्मशाला। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (सीटीए) ने महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया। यह कार्यक्रम गंगचेन क्यिशोंग स्थित सिक्योंग सभागार में आयोजित हुआ। इसका उद्देश्य प्रशासनिक कर्मचारियों को महिला अधिकारों, सुरक्षा और लैंगिक समानता के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम का आयोजन वित्त विभाग के महिला सशक्तीकरण डेस्क (डब्ल्यूईडी) ने किया।
वित्त विभाग के कालोन त्सेरिंग धोंडुप मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। तिब्बती निर्वासित संसद की अध्यक्ष डोलमा त्सेरिंग तेयखांग और स्वास्थ्य कालोन पेमा त्सो भी मौजूद थीं। वित्त सचिव थुप्तेन त्सेरिंग ने दिवस की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताई।
उन्होंने कहा कि 25 नवंबर डोमिनिकन गणराज्य की तीन बहनों की स्मृति में मनाया जाता है। इन बहनों की 25 नवंबर 1960 को राजनीतिक विरोध के चलते हत्या कर दी गई थी। उनके साहस ने महिला हिंसा के विरोध में वैश्विक आंदोलन को प्रेरित किया।
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हिंसा उन्मूलन का संदेश
मुख्य अतिथि ने घर से हिंसा रोकने की बात कही। उन्होंने प्रत्येक परिवार में आपसी सम्मान और समानता की भावना विकसित करने पर जोर दिया। उन्होंने पीड़ित महिलाओं को उचित सहयोग और सुरक्षा प्रदान करने को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने 10 दिसंबर तक चलने वाले 16 दिवसीय जागरूकता अभियान में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। इसी अवसर पर महिला सशक्तीकरण डेस्क की नई वेबसाइट भी लॉन्च की गई।
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वित्त विभाग के कालोन त्सेरिंग धोंडुप मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। तिब्बती निर्वासित संसद की अध्यक्ष डोलमा त्सेरिंग तेयखांग और स्वास्थ्य कालोन पेमा त्सो भी मौजूद थीं। वित्त सचिव थुप्तेन त्सेरिंग ने दिवस की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताई।
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उन्होंने कहा कि 25 नवंबर डोमिनिकन गणराज्य की तीन बहनों की स्मृति में मनाया जाता है। इन बहनों की 25 नवंबर 1960 को राजनीतिक विरोध के चलते हत्या कर दी गई थी। उनके साहस ने महिला हिंसा के विरोध में वैश्विक आंदोलन को प्रेरित किया।
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हिंसा उन्मूलन का संदेश
मुख्य अतिथि ने घर से हिंसा रोकने की बात कही। उन्होंने प्रत्येक परिवार में आपसी सम्मान और समानता की भावना विकसित करने पर जोर दिया। उन्होंने पीड़ित महिलाओं को उचित सहयोग और सुरक्षा प्रदान करने को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने 10 दिसंबर तक चलने वाले 16 दिवसीय जागरूकता अभियान में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। इसी अवसर पर महिला सशक्तीकरण डेस्क की नई वेबसाइट भी लॉन्च की गई।