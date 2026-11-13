Kangra News: धौलाधार पर बर्फबारी, चंगर के खेत बारिश को तरसे

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अमर उजाला ब्यूरोकांगड़ा। जिला कांगड़ा में शुक्रवार को मौसम ने करवट बदली। धौलाधार की पहाड़ियों पर ताजा हिमपात हुआ, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में सुबह हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई। हालांकि, कुछ समय बाद आसमान साफ हो गया और दिनभर धूप खिली रही। दूसरी ओर मैदानी और चंगर क्षेत्रों में बारिश नहीं होने से किसानों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है।धर्मशाला में सुबह मौसम खराब रहने से ठंड का अहसास बढ़ा, लेकिन बाद में धूप निकलने से मौसम सामान्य हो गया। यहां शुक्रवार को अधिकतम तापमान 19 और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने वीरवार और शुक्रवार को बारिश का अनुमान जताया था। इससे किसानों को अच्छी बारिश होने की उम्मीद थी।इन दिनों किसान गेहूं की बिजाई की तैयारियों में जुटे हैं। इसके लिए खेतों में पर्याप्त नमी होना जरूरी है। बारिश नहीं होने से कई क्षेत्रों में बिजाई का काम प्रभावित होने की आशंका है। खासकर चंगर क्षेत्र के किसानों की चिंता बढ़ गई है। यहां सिंचाई के पर्याप्त साधन नहीं होने के कारण खेती पूरी तरह बारिश पर निर्भर रहती है।किसानों को उम्मीद थी कि मौसम में बदलाव के साथ मैदानी क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश होगी और खेतों को बिजाई के लिए जरूरी नमी मिल सकेगी। लेकिन बादलों के छाने के बावजूद बारिश नहीं हुई। अब किसानों की निगाहें आगामी दिनों में होने वाली बारिश पर टिकी हैं, ताकि गेहूं की बिजाई समय पर शुरू की जा सके।