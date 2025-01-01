Kangra News: श्री मणिमहेश लंगर सेवा दल ने लगाया 15वां लंगर

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नरेंद्र पिंकी ने कहा कि निस्वार्थ सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। परेशानियों से जूझ रहे मरीजों और तीमारदारों के लिए लंगर बड़ी राहत साबित होता है।

इस दौरान चेयरमैन रामनाथ शर्मा, मनजीत कौंडल, पवन जट्ट, अवतार सिंह, अनिल छांगू, बनीश शर्मा, सुभाष शर्मा, सौरभ शर्मा, रानी देवी, अमिता शर्मा, अंजु शर्मा, माधवी पंडित, मलकीयत सिंह, प्रेम सिंह, लक्की स्टार, बिक्रम मेहरा, विनय माही, वीरेंद्र फेनू, छोटू जट्ट और सुरेंद्र चौधरी मौजूद रहे। संवाद

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राजा का तालाब (कांगड़ा)। श्री मणिमहेश लंगर सेवा दल सोसायटी ने मंगलवार को डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल टांडा में 15वें लंगर का आयोजन किया। मुख्य सलाहकार नरेंद्र पिंकी की अगुवाई में आयोजित लंगर में मरीजों और तीमारदारों ने भोजन ग्रहण किया। इस आयोजन में सेवानिवृत्त प्रिंसिपल संजय शर्मा लाड़थ, डॉ. राजेंद्र जरियाल, सावित्री देवी, बलदेव पगडोत्रा, एक्सईएन रामकृष्ण शर्मा, बंटू मेहरा और दीप कुमार ने सहयोग दिया।