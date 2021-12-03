Kangra News: चड़ी और घरोह में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी

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इस दौरान एडीआईटी फीडर के करेरी, नौली, घरोह, मनियाना, खारी बेही, राव, लांगा, सुखूघाट, चमियारा, भिटलू और पलून गांव प्रभावित होंगे। चड़ी फीडर के चड़ी, डढंब, भट्टेच, टुंडू, ठारू, लालेटा, थरोट, राख, रक्कड़ का बाग और मेट्टी गांव में बिजली बंद रहेगी।घरोह फीडर के गरोह, शिवानगर, गढ़, जटेड, रोहरू, लांझनी, ओडर, कलियारा, बंदी, नागनपट्ट, स्वाला, मेट्टी और डियारा में बिजली आपूर्ति प्रभावित होगी। राजोल सबस्टेशन से बैक सप्लाई मिलने पर कलियारा, बंदी, नागनपट्ट, स्वाला और लोअर ओडर में आपूर्ति जारी रह सकती है।22 और 23 को बंद रहेगी बिजलीफतेहपुर (कांगड़ा)। 132/33/11 केवी उपकेंद्र फतेहपुर के वार्षिक रखरखाव के चलते 22 और 23 अक्तूबर को सुबह नौ से शाम पांच बजे तक विद्युत आपूर्ति आंशिक रूप से बाधित रहेगी। सहायक अभियंता रोहित भाटिया ने बताया कि इस दौरान फतेहपुर उपकेंद्र के 11 केवी पली, धमेटा, सिहाल, फतेहपुर, बरोट और होरी देवी फीडर प्रभावित रहेंगे। साथ ही 33 केवी रैहन उपकेंद्र के अधीन रैहन, दिणीलार्थ, राजा का तालाब, गोलबां और छत्तर फीडरों से जुड़े क्षेत्रों में भी बिजली बंद रहेगी। संवादखैरा में 22 को आपूर्ति रहेगी बाधितखैरा (कांगड़ा)। आवश्यक रखरखाव और मरम्मत कार्य के चलते 22 अक्तूबर को 11 केवी खैरा, मनियाड़ा और रिट फीडरों में सुबह नौ बजे से कार्य समाप्ति तक बिजली बंद रहेगी। इस कारण पाहड़ा, कोठी, भौरा, सलड़ी, चौथी बंड, डुगणी, मलाहू, कस्बा जुगेहड़, मनियाड़ा, तप्पा, ठंडोल, दत्तल, टिक्कर, अपर खैरा, खैरा कस्बा, लुहारकड़, कुठेड़ा, बोहरकड़ और पपलाकड़ गांव प्रभावित होंगे। विद्युत उपमंडल भवारना के सहायक अभियंता मयंक शर्मा ने उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की है। संवाद