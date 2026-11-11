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Kangra News: वरिष्ठ साहित्यकार ओम प्रकाश प्रभाकर का निधन

Thu, 12 Nov 2026 11:55 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 11:55 AM IST
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Senior litterateur Om Prakash Prabhakar passes away
फाइल फोटो ओम प्रकाश प्रभाकर
लंबागांव (कांगड़ा)। वरिष्ठ कवि, लेखक एवं साहित्यकार ओम प्रकाश प्रभाकर का बुधवार शाम निधन हो गया। तलवाड़ पंचायत निवासी प्रभाकर 82 वर्ष के थे। उनके निधन का समाचार मिलते ही क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई।
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ओम प्रकाश प्रभाकर ने अपना जीवन साहित्य सृजन और सामाजिक कार्यों के लिए समर्पित किया। वह जीवनभर विभिन्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं से जुड़े रहे। साहित्य के क्षेत्र में अपने योगदान से उन्होंने क्षेत्र में विशेष पहचान बनाई। उनका अंतिम संस्कार वीरवार को कुंजेश्वर महादेव श्मशानघाट में किया जाएगा। संवाद
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