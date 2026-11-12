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Kangra News: आज के कार्यक्रम....

Thu, 12 Nov 2026 01:48 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 01:48 AM IST
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Today's program....
बैठक : ओल्ड स्टूडेंट यूनियन धर्मशाला कॉलेज की शताब्दी समारोह के आयोजन को लेकर बैठक दोपहर 12:30 बजे से होगी।
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भंडारा : भवारना बाजार में सोना कारीगर की ओर से मां भगवती के भंडारे का आयोजन दोपहर 12 बजे से होगा।
कथा : धीरा स्थित कालीनाथ महादेव मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा का आरंभ होगा। दोपहर बाद 2 से 5 बजे तक कथावाचक पंडित पवन गौतम शास्त्री कथा सुनाएंगे।
रैली : चिट्टा मुक्त हिमाचल के संदेश को लेकर 10:30 बजे से लपियाणा से गुब्बर तक रैली का आयोजन किया जाएगा।
धार्मिक : श्री गुरु नानक देव महाराज के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में गुरुद्वारा साहिब श्री गुरु सिंह सभा योल श्री गुरुद्वारा साहिब से पीरू सिंह चौक तक प्रभात फेरी निकालने के बाद शब्द कीर्तन के उपरांत दिन भर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेगी।


काम की बात.....
सड़क बंद : गंदड़-श्यारा-कुडाणा-कुरु-कैलन सड़क पर निर्माण कार्य के चलते 30 नवंबर तक वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। कुरु से गुल्ही तक के हिस्से में काम शुरू होगा। इस अवधि के दौरान आवाजाही के लिए कुरु-कैलन-कोटलू सड़क तथा खैरा-बुहला-प्राग-दा-गलू सड़क मार्गाें का वैकल्पिक तौर पर प्रयोग किया जा सकता है।
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