Kangra News: फ्रांस में हिमाचल का प्रतिनिधित्व करेंगी सीमा

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पालमपुर (कांगड़ा)। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की पालमपुर शाखा की वरिष्ठ अभिकर्ता सीमा चौधरी का चयन फ्रांस में आयोजित होने वाले शैक्षिक सेमिनार के लिए हुआ है। वह नौ से 12 फरवरी 2027 तक फ्रांस में आयोजित सेमिनार में भाग लेंगी। इस कार्यक्रम के लिए प्रदेश से चयनित होने वाली वह एकमात्र महिला अभिकर्ता हैं। एलआईसी की वित्त वर्ष 2025-26 की मार्च मैनिया 2.0 योजना के तहत यह सेमिनार आयोजित हो रहा है। सीमा चौधरी 22 वर्षों से एलआईसी में सेवाएं दे रही हैं। वह रोटरी, हिमोत्कर्ष और इनरव्हील से जुड़ी हैं। वर्तमान में जिला भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी हैं। संवाद