Kangra News: प्रश्नोत्तरी में आनंद स्वामी सदन ने मारी बाजी

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जयसिंहपुर (कांगड़ा)। डीएवी वरिष्ठ माध्यमिक पब्लिक स्कूल आलमपुर में शुक्रवार को छठी से आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए अंतर-सदनीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता करवाई गई। इसमें चारों सदनों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। कक्षा छठी में रूही और ध्रुवी, सातवीं में अयान और विहान व आठवीं में अर्पित सकलानी और नक्ष ठाकुर ने प्रथम स्थान हासिल किया। सभी विजेता महात्मा आनंद स्वामी सदन से हैं। प्रधानाचार्य सुरजीत कुमार राणा ने विद्यार्थियों को शैक्षणिक और सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। संवाद