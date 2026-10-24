फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kangra News ›   Accused husband and parents-in-law on four-day police remand

Kangra News: आरोपी पति और सास-ससुर चार दिन के पुलिस रिमांड पर

Sat, 24 Oct 2026 03:51 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Sat, 24 Oct 2026 03:51 AM IST
विज्ञापन
Accused husband and parents-in-law on four-day police remand
थुरल (कांगड़ा)। थुरल की पंचायत धमणलाहड़ के गांव ढौरयां दा लाहड़ में बुधवार रात विवाहित महिला रानी देवी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में पुलिस ने आरोपी पति और सास-ससुर को गिरफ्तार कर शुक्रवार को पालमपुर न्यायालय में पेश किया। मायका पक्ष ने तीनों आरोपियों पर प्रताड़ना और महिला की हत्या के आरोप लगाए हैं।
विज्ञापन

न्यायालय ने तीनों को चार दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। अब उन्हें सोमवार को दोबारा न्यायालय में पेश किया जाएगा।डीएसपी पालमपुर सुनील राणा ने बताया कि पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है।
विज्ञापन

उधर, पंचायत प्रधान अनुराधा देवी ने बताया कि रानी देवी का शुक्रवार को न्यूगल खड्ड के किनारे अंतिम संस्कार कर दिया गया। मृतका को उसके रिश्ते में देवर लगने वाले गांव के निवासी बन्नु कुमार ने मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार में मायके पक्ष का कोई भी सदस्य शामिल नहीं हुआ। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed