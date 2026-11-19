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4-9-14 वेतन लाभ, नाइट ड्यूटी भत्ता और पदोन्नति के मामले भी उठाएअमर उजाला ब्यूरोधर्मशाला। चिकित्सकों के सेवा संबंधी लंबित मामलों, सुरक्षा और स्वास्थ्य संस्थानों में सुविधाओं की कमी का मुद्दा हिमाचल मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन जिला कांगड़ा ने स्वास्थ्य विभाग के सचिव के समक्ष उठाया। एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष डॉ. उदय सिंह महासचिव डॉ. अंकुश के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने स्वास्थ्य सचिव आशीष सिंहमार के साथ बैठक कर चिकित्सकों की विभिन्न मांगों को रखा।बैठक में चिकित्सकों को 4-9-14 वेतन लाभ देने, स्वास्थ्य संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और नाइट ड्यूटी अलाउंस (रात्रिकालीन ड्यूटी भत्ता) देने की मांग उठाई। इसके अलावा चिकित्सा अधिकारियों की पदोन्नति, वित्तीय लाभ और सेवा शर्तों से जुड़े लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने का आग्रह किया।एसोसिएशन ने सभी स्वास्थ्य संस्थानों में इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड (आईपीएचएस) लागू करने की भी मांग की। इसके तहत अस्पतालों में पर्याप्त आधारभूत ढांचा, आधुनिक उपकरण, जरूरी सुविधाएं और पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध करवाने पर जोर दिया गया। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि चिकित्सक चौबीसों घंटे सेवाएं दे रहे हैं, ऐसे में उनके लिए सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य वातावरण सुनिश्चित करना जरूरी है। स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सकों के साथ हिंसा की घटनाओं पर शून्य सहनशीलता की नीति अपनाने की मांग भी की गई।बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक डॉ. गोपाल बेरी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कांगड़ा डॉ. ओमेश भारती, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. विक्रम कटोच, जोनल अस्पताल धर्मशाला के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉ. सुनील भट्ट भी मौजूद रहे। एसोसिएशन पदाधिकारियों ने कहा कि चिकित्सक सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ हैं। उनसे बेहतर सेवाओं की अपेक्षा तभी की जा सकती है, जब उन्हें पर्याप्त संसाधन, सुरक्षित कार्यस्थल और नियमानुसार सेवा लाभ मिलें। एचएमओए ने उठाए गए मुद्दों के समयबद्ध समाधान और उन पर प्रभावी कार्रवाई की मांग की।