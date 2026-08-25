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Kangra News: एजेंसियों को एसडीएम की दो टूक, लोगों के घर पहुंचाएं गैस सिलिंडर

Wed, 26 Aug 2026 07:12 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Wed, 26 Aug 2026 07:12 AM IST
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SDM's stern directive to agencies: Deliver gas cylinders to people's homes.
कांगड़ा। एसडीएम कांगड़ा डॉ. अंजलि गर्ग ने सभी एजेंसियों को उपभोक्ताओं के घर-द्वार तक गैस सिलिंडर की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने एजेंसियों को स्पष्ट किया है कि गैस आपूर्ति के लिए अनिवार्य रूप से छोटे वाहनों का प्रयोग किया जाए, ताकि लोगों को नियमानुसार घर पर ही यह सुविधा मिल सके।
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मंगलवार को जारी इन आदेशों में कोताही बरतने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। प्रशासन के समक्ष घरेलू गैस आपूर्ति को लेकर उपभोक्ताओं की ओर से निरंतर शिकायतें आ रही थीं। इन शिकायतों में बताया गया था कि अधिकतर गैस एजेंसियां गैस आवंटन के लिए छोटे वाहनों के बजाय बड़े वाहनों का इस्तेमाल कर रही हैं।
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बड़े वाहनों के प्रयोग के कारण वे तंग रास्तों से होते हुए लोगों के घरों तक नहीं पहुंच पाते हैं। वाहनों की पहुंच न होने के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को नियमानुसार घर-द्वार पर गैस का आवंटन नहीं हो पा रहा है। उपभोक्ताओं को अपनी गैस प्राप्त करने के लिए बेवजह परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन शिकायतों का कड़ा संज्ञान लेते हुए एसडीएम ने सभी एजेंसियों को इस मामले में तुरंत गंभीरता दिखाने को कहा है।
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एसडीएम ने सभी गैस एजेंसियों को स्पष्ट किया है कि वे हर हाल में छोटे वाहनों के माध्यम से ही गैस का आवंटन करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि भविष्य में कोई भी गैस एजेंसी इन निर्देशों की अवहेलना करती है और नियमों के अनुसार आवंटन नहीं करती पाई गई, तो उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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