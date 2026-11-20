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संवाद न्यूज एजेंसीपालमपुर (कांगड़ा)। नशा मुक्त हिमाचल अभियान के तहत आयोजित होने वाली खेल प्रतियोगिता खेलो हिमाचल 2026 को लेकर पालमपुर में उपमंडल स्तरीय बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता एसडीएम डॉ. ओपी यादव ने की। बैठक में विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।एसडीएम ने सभी संस्थानों को इच्छुक छात्र-छात्राओं का पंजीकरण 30 नवंबर से पहले करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में 15 से 30 वर्ष आयु वर्ग के महिला और पुरुष खिलाड़ी भाग ले सकेंगे। पंजीकरण निशुल्क होगा और ऑनलाइन किया जा सकेगा। उपमंडल स्तर की प्रतियोगिता में केवल संबंधित उपमंडल के खिलाड़ी ही हिस्सा ले पाएंगे।प्रतियोगिता के बेहतर संचालन के लिए पालमपुर उपमंडल में दो ओवरऑल नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा क्रिकेट, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, कुश्ती, रस्साकशी, बैडमिंटन, हॉकी और कबड्डी के लिए अलग-अलग नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं।एसडीएम ने बताया कि उपमंडल स्तर पर विजेता खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार दिए जाएंगे और उनका चयन जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए होगा। राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार के रूप में 31 लाख रुपये तक की इनामी राशि जीतने का अवसर मिलेगा। बैठक में युवा सेवा एवं खेल विभाग के नोडल अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।