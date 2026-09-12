महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएगा राष्ट्रीय हिंदू कल्याण संगठन : सनी

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इन केंद्रों के माध्यम से महिलाओं को बिना किसी शुल्क के व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे अपने हुनर को रोजगार और स्वरोजगार का माध्यम बना सकें। इस संबंध में संगठन के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष सनी प्रधान ने धर्मशाला में आयोजित पत्रकारवार्ता के दौरान यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।सनी प्रधान ने बताया कि संगठन का उद्देश्य केवल जरूरतमंदों की सहायता करना नहीं, बल्कि महिलाओं और युवाओं को शिक्षा, कौशल और संस्कारों से जोड़ना है। महिलाओं को ऐसा मंच उपलब्ध कराया जाएगा, जहां वे अपने कौशल को विकसित कर परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के साथ स्वयं भी आगे बढ़ सकें।उन्होंने कहा कि महिला सशक्तीकरण के साथ आने वाली पीढ़ी को सनातन संस्कृति और भारतीय परंपराओं की जड़ों से जोड़ना भी संगठन की प्राथमिकता है। संगठन समाज सेवा के कार्यों के साथ सांस्कृतिक जागरूकता और भारतीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान चलाएगा, जो एक मजबूत और संस्कारवान समाज के निर्माण में आधार बनेगा।