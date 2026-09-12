Kangra News: सिटी में आज खास
शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 08:58 AM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 08:58 AM IST
विज्ञापन
स्वास्थ्य
टीबी जांच-स्वास्थ्य खंड शाहपुर के तहत बसनूर में सुबह 10 बजे से टीबी जांच शिविर लगाया जाएगा।
जांच शिविर-धर्मशाला के आईएमए भवन में पूर्वाह्न 11 बजे सामान्य स्वास्थ्य जांच शिविर लगेगा।
बैठक
पेंशनर-जिला कांगड़ा पेंशनर संघ ब्लॉक इंदौरा की बैठक कृष्णा रामलीला क्लब परिसर इंदौरा में सुबह 10:30 बजे से होगी।
बूथ-भाजपा कार्यालय मटौर में पूर्वाह्न 11 बजे भाजपा मंडल कांगड़ा की बैठक होगी। अध्यक्षता विधायक पवन काजल करेंगे।
शिविर
रक्तदान-हिंदू सम्राट अशोक सिंघल की जन्म शताब्दी पर विश्व हिंदू परिषद जिला नूरपुर नगरोटा सूरियां का पूर्वाह्न 11 बजे से रक्तदान शिविर।
धार्मिक
महापुराण कथा-शीतला महादेव मंदिर योल में दोपहर 1:30 बजे से महापुराण कथा यज्ञ। कथाव्यास आचार्य हरीश शर्मा प्रवचन देंगे।
खेलकूद
प्रतियोगिता-जिला के विभिन्न स्कूलों में अंडर-19 खंडस्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के दूसरे दिन के मुकाबले सुबह 10 बजे से शुरू होंगे।
काम की बात
सड़क बंद-रैत-कोहला 2.5 किमी सड़क मार्ग पर सीमेंट कंक्रीट पेवर बिछाने के कार्य के चलते 30 सितंबर तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पूर्ण रूप से बंद रहेगी। इस दौरान वाहन चालक पुहाड़ा-चुड़था, हरनेरा-बड़ंज-ततवानी या पुलिस द्वारा निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें।
विज्ञापन
टीबी जांच-स्वास्थ्य खंड शाहपुर के तहत बसनूर में सुबह 10 बजे से टीबी जांच शिविर लगाया जाएगा।
जांच शिविर-धर्मशाला के आईएमए भवन में पूर्वाह्न 11 बजे सामान्य स्वास्थ्य जांच शिविर लगेगा।
बैठक
पेंशनर-जिला कांगड़ा पेंशनर संघ ब्लॉक इंदौरा की बैठक कृष्णा रामलीला क्लब परिसर इंदौरा में सुबह 10:30 बजे से होगी।
बूथ-भाजपा कार्यालय मटौर में पूर्वाह्न 11 बजे भाजपा मंडल कांगड़ा की बैठक होगी। अध्यक्षता विधायक पवन काजल करेंगे।
शिविर
रक्तदान-हिंदू सम्राट अशोक सिंघल की जन्म शताब्दी पर विश्व हिंदू परिषद जिला नूरपुर नगरोटा सूरियां का पूर्वाह्न 11 बजे से रक्तदान शिविर।
धार्मिक
महापुराण कथा-शीतला महादेव मंदिर योल में दोपहर 1:30 बजे से महापुराण कथा यज्ञ। कथाव्यास आचार्य हरीश शर्मा प्रवचन देंगे।
खेलकूद
प्रतियोगिता-जिला के विभिन्न स्कूलों में अंडर-19 खंडस्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के दूसरे दिन के मुकाबले सुबह 10 बजे से शुरू होंगे।
काम की बात
सड़क बंद-रैत-कोहला 2.5 किमी सड़क मार्ग पर सीमेंट कंक्रीट पेवर बिछाने के कार्य के चलते 30 सितंबर तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पूर्ण रूप से बंद रहेगी। इस दौरान वाहन चालक पुहाड़ा-चुड़था, हरनेरा-बड़ंज-ततवानी या पुलिस द्वारा निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें।