Kangra News: राकेश बने आयुर्वेदिक फार्मेसी अधिकारी संघ के प्रधान
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Mon, 21 Sep 2026 08:33 AM IST
विज्ञापन
सुलह (कांगड़ा)। जिला कांगड़ा आयुर्वेदिक फार्मेसी अधिकारी संघ के चुनाव रविवार को किसान भवन ईच्छी में हुए। मुख्य आयुर्वेदिक फार्मेसी अधिकारी संजीव परमार और किशोरी लाल की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में समस्त कार्यकारिणी का चुनाव निर्विरोध हुआ। इसमें जिले के लगभग सभी आयुष उपमंडलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। चुनाव में सर्वसम्मति से राकेश कुमार को एक बार फिर संघ के जिला प्रधान की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके अलावा पामिल मनकोटिया को वरिष्ठ उपप्रधान, मोहन कुमार को सचिव और दिनेश कुमार को कोषाध्यक्ष चुना गया। निर्विरोध निर्वाचन के बाद प्रधान राकेश कुमार ने प्रक्रिया में शामिल होने के लिए सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया। संवाद
विज्ञापन