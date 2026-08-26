Kangra News: शाहपुर में दुकानों में घुस गया बारिश का पानी, सामान बर्बाद

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प्रभावित दुकानदारों का सीधा आरोप है कि फोरलेन निर्माण के दौरान पानी की निकासी के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए, जिससे बारिश का सारा पानी नालियों में जाने के बजाय सीधे दुकानों में भर गया। घटना की सूचना मिलते ही शाहपुर व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुनील वर्मा अन्य पदाधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया।व्यापार मंडल ने संबंधित विभाग और निर्माण कंपनी से जल निकासी व्यवस्था को तत्काल दुरुस्त करने तथा प्रभावित दुकानदारों को उचित मुआवजा देने की मांग की है। उधर, नगर पंचायत शाहपुर क्षेत्र में भी अव्यवस्था के चलते कई कारोबारियों को नुकसान झेलना पड़ा है। सेवानिवृत्त प्रिंसिपल क्रांति अवस्थी की दुकान में पानी भरने से लाखों रुपये का नुकसान बताया जा रहा है।नगर पंचायत शाहपुर की अध्यक्ष बबीता ठाकुर ने प्रभावित व्यापारियों को सहयोग का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि पूरी स्थिति से स्थानीय विधायक केवल सिंह पठानिया को अवगत करवा दिया गया है और प्रशासन के माध्यम से संबंधित विभागों से वार्ता कर समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाएगा।