Kangra News: खैरा बाजार में दुकानों में घुसा बारिश का पानी और कीचड़

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करोड़ों रुपये की लागत से बनी भवारना-झुंगा देवी सड़क पर पानी की उचित निकासी व्यवस्था न होने के कारण खैरा बाजार के व्यापारियों और आम जनता को वर्षों से यह समस्या झेलनी पड़ रही है। निकासी नालियों के अभाव में बारिश का पानी सड़कों पर जमा होकर सीधे दुकानों के भीतर घुस रहा है, जिससे विभाग की लापरवाही बार-बार दुकानदारों पर भारी पड़ रही है।व्यापार मंडल खैरा के अध्यक्ष अशोक सूद ने रोष जताते हुए कहा कि सड़क का निर्माण हुए एक दशक बीत चुका है, लेकिन आज तक नालियों की दशा नहीं सुधारी गई। लोग प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता का खामियाजा भुगत रहे हैं। बार-बार गुहार लगाने के बाद भी समाधान न होने पर कुछ दुकानदारों ने अपने खर्च से नालियां बनवाई थीं, फिर भी समस्या जस की तस बनी हुई है।पंचायत के उप प्रधान मंजीत वालिया ने कहा कि पानी की समुचित निकासी न होने से हर साल यही हालात बनते हैं। सड़क के दोनों ओर पक्की नालियां न होने के कारण आधा पानी सड़क पर बहता है, जिससे दुकानों में जलभराव का खतरा लगातार बना रहता है।