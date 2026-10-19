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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kangra News ›   Power cut in Barol and surrounding areas yesterday, and in areas adjoining the HPCA Stadium on Thursday.

Kangra News: कल बड़ोल और आसपास, वीरवार को एचपीसीए स्टेडियम के साथ लगते क्षेत्रों में बिजली बंद

Mon, 19 Oct 2026 11:55 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 11:55 PM IST
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Power cut in Barol and surrounding areas yesterday, and in areas adjoining the HPCA Stadium on Thursday.
धर्मशाला। विद्युत उपमंडल-दो के सहायक अभियंता लोकेश चौधरी ने बताया कि विद्युत लाइनों के सामान्य रख-रखाव कार्य के कारण बुधवार को आईटीआई, अप्पर बडोल, लोअर बडोल, दाड़ी बाजार, गबली दाडी, बडोल, धौलाधार काॅलोनी, कमांड सेंटर, जेएस नगर बगली, नंदेहड, पुराना मटौर, चैतड़ू़ , अनसोली, बनवाला, गंग भैरों, सराह और अन्य साथ लगते क्षेत्रों में बिजली सुबह नौ से शाम पांच बजे तक या कार्य समाप्ति तक बंद रहेगी। वीरवार को चेलियां, स्टेडियम रोड, काॅलेज क्षेत्र, ऑडिटारियम, बाॅय स्कूल, जवाहर नगर, पीडब्लयूडी काॅेलोनी, गुलेरिया मोहल्ला, बीएड काॅलेज, डाईट, एचपीसीए, आईबी कांप्लेक्स में सुबह नौ से शाम पांच बजे या कार्य समाप्ति तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। यदि मौसम खराब रहता है, तो उक्त कार्य अगले दिन किया जाएगा। संवाद
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