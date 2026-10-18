{"_id":"6ad4bd0c363eaf6cf7008e39","slug":"1810-grams-of-chitta-recovered-from-three-places-in-the-district-four-people-including-a-couple-arrested-kangra-news-c-95-1-kng1004-262211-2026-10-18","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kangra News: जिले में तीन जगह 18.10 ग्राम चिट्टा बरामद, दंपती समेत चार गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Kangra News: जिले में तीन जगह 18.10 ग्राम चिट्टा बरामद, दंपती समेत चार गिरफ्तार

शिमला ब्यूरो

Updated Mon, 19 Oct 2026 11:55 PM IST Updated Mon, 19 Oct 2026 11:55 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

