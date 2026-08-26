Kangra News: विस के घेराव पर बंटे पेंशनर, चीफ पैटर्न बोले-भाजपा की कठपुतली नहीं बनने दूंगा

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विश्रामगृह में खंड प्रधान गुरदेव भारती की अध्यक्षता में हुई बैठक में एरियर और संशोधित अधिसूचना की विसंगतियों पर चर्चा हुई। भारती ने पेंशनरों से शिमला जाकर विधानसभा घेराव का आह्वान किया था। इस पर मुख्य अतिथि विश्वकर्मा ने असहमति जताते हुए कहा कि विकट आर्थिक स्थिति के बावजूद मुख्यमंत्री किस्त दर किस्त देनदारियां चुका रहे हैं, इसलिए इस आंदोलन का कोई औचित्य नहीं है।विश्वकर्मा ने कहा कि हाईकोर्ट ने सरकार को दो महीने के भीतर डीए देने के आदेश दिए हैं, ऐसे में पेंशनरों को अभी इंतजार करना चाहिए। इस दौरान उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। विश्वकर्मा ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने कर्मचारियों व पेंशनरों का 35 हजार करोड़ रुपये का एरियर जारी करने की बजाय उसे मंत्रियों के आवास की सजावट पर खर्च कर दिया। इससे पूर्व, बैठक में लुदरेट गांव के पेंशनर स्वरूप शर्मा की बेटी अमिता शर्मा के अमेरिका में कैंसर शोध के लिए चयनित होने पर हर्ष व्यक्त किया गया।