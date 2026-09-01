फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kangra News ›   Path cleared: Gaddi community paves the way for homes and 25 acres of ancestral land.

Kangra News: रास्ता खुला, गद्दी समुदाय को मिली घरों और 25 एकड़ पुश्तैनी जमीन की राह

Wed, 02 Sep 2026 07:43 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Wed, 02 Sep 2026 07:43 AM IST
विज्ञापन
Path cleared: Gaddi community paves the way for homes and 25 acres of ancestral land.
गंगथ (कांगड़ा)। रप्पड़ पंचायत के चरोड़ गांव में घरों और जमीन तक पहुंचने के रास्ते को लेकर लंबे समय से चला आ रहा विवाद आखिरकार सुलझ गया है। वन विभाग ने गंगथ-जसूर लिंक मार्ग के साथ बंद पड़े रास्ते को दोबारा बहाल कर दिया है। रास्ता खुलने से गद्दी समुदाय के लोगों को अपने घरों के साथ-साथ करीब 25 एकड़ पुश्तैनी जमीन तक आवाजाही की बड़ी राहत मिल गई है।
विज्ञापन

वन परिक्षेत्र अधिकारी (आरओ) अब्दुल हमीद ने बताया कि स्थानीय लोगों और गद्दी समुदाय की ओर से इस रास्ते को बहाल करने की लगातार मांग की जा रही थी। वन भूमि से आगे करीब 200 मीटर की दूरी पर लोगों के घर और खेत स्थित हैं, जिसका उपयोग संबंधित परिवार दशकों से करते आ रहे थे।
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के विरोध के चलते यह मार्ग बाधित हो गया था, जिसे विभाग ने जनहित और जायज जरूरत को देखते हुए पुनः खुलवा दिया है। रास्ता बहाल होने पर पूर्व रेलवे अधिशासी अभियंता उत्तम सिंह, करनैल सिंह, बलवंत सिंह, जय कर्ण सिंह, राम प्यारी, उपप्रधान महिंदर सिंह और रप्पड़ पंचायत प्रधान ठाकुर केवल सिंह कलोत्तरा सहित ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों व विधायक मलेंद्र राजन का आभार जताया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed