फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kangra News ›   Over a hundred meritorious students took the MSAT exam.

Kangra News: सौ से अधिक मेधावी विद्यार्थियों ने दी एमएसएटी परीक्षा

Mon, 14 Sep 2026 06:12 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Mon, 14 Sep 2026 06:12 AM IST
विज्ञापन
Over a hundred meritorious students took the MSAT exam.
उड़ान समूह की एमएसएटी छात्रवृत्ति परीक्षा देते हुए विद्यार्थी। संवाद
लठियाणी (ऊना)। सामाजिक कल्याण संस्था उड़ान समूह की ओर से रविवार को उड़ान टैलेंट सर्च प्रतियोगिता के तहत एमएसएटी-2026 परीक्षा का आयोजन ऊना, बंगाणा और अंब के स्कूलों में किया गया।
विज्ञापन

इस परीक्षा 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कर चुके विभिन्न स्कूलों के 100 से अधिक मेधावी विद्यार्थियों ने भाग लिया। संस्था के मुख्य संरक्षक योगराज भारद्वाज ने बताया कि परीक्षा का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान करना है।
विज्ञापन

योग्यता के बावजूद आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण कई विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी नहीं कर पाते या उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। ऐसे विद्यार्थियों को संस्था अपनी आय और उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करती है।
विज्ञापन
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि एमएसएटी-2026 में पात्रता के लिए न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक अनिवार्य किए गए हैं। पात्र विद्यार्थियों में प्रथम 11 स्थान हासिल करने वालों को समूह के वार्षिक समारोह में छात्रवृत्ति, 18 हजार रुपये से अधिक की इनामी राशि और उत्कृष्टता प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया जाएगा।

योगराज भारद्वाज ने परीक्षा के सफल आयोजन के लिए जीएसएसएस बंगाणा के प्रधानाचार्य राज पाल सिरोही, जीएसएसएस ऊना के प्रधानाचार्य अमर सिंह और राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अंब के प्रधानाचार्य संजय कुमार का आभार व्यक्त किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed