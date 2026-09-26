फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kangra News ›   Only ambulances and doctors' vehicles will be parked outside the emergency ward.

Kangra News: इमरजेंसी के बाहर सिर्फ एंबुलेंस और डॉक्टरों की गाड़ियां ही होंगी पार्क

Sun, 27 Sep 2026 06:41 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Sun, 27 Sep 2026 06:41 AM IST
विज्ञापन
Only ambulances and doctors' vehicles will be parked outside the emergency ward.
आपदा या आपात स्थिति को देखते हुए धर्मशाला अस्पताल प्रशासन ने लिया फैसला
विज्ञापन

मरीजों को लाने-ले जाने में न हो परेशानी, इमरजेंसी के बाहर खाली रखा जाएगा रास्ता
अमर उजाला ब्यूरो
धर्मशाला। क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला के आपातकालीन वार्ड के बाहर अब निजी वाहनों की पार्किंग नहीं हो सकेगी। अस्पताल प्रशासन ने आपदा और किसी भी तरह की आपात स्थिति को ध्यान में रखते हुए इमरजेंसी के बाहर वाहनों की आवाजाही को व्यवस्थित करने का फैसला लिया है। अब इस स्थान पर केवल एंबुलेंस और आपातकालीन वार्ड में सेवाएं देने वाले चिकित्सकों के वाहनों को खड़ा करने की अनुमति होगी।
अस्पताल प्रशासन का कहना है कि आपातकालीन वार्ड के बाहर वाहनों की भीड़ होने से कई बार मरीजों को स्ट्रेचर या व्हीलचेयर के माध्यम से अंदर ले जाने में परेशानी होती है। किसी बड़ी दुर्घटना, आपदा या एक साथ अधिक मरीज अस्पताल पहुंचने की स्थिति में यह परेशानी और गंभीर हो सकती है। इसे देखते हुए इमरजेंसी के बाहर का क्षेत्र खाली रखने का निर्णय लिया गया है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार, इमरजेंसी के बाहर जगह खाली रहने से एंबुलेंस को मरीजों को उतारने में आसानी होगी और आपातकालीन सेवाओं में भी देरी नहीं होगी।
विज्ञापन

नई व्यवस्था के तहत मरीजों और तीमारदारों के निजी वाहनों को इमरजेंसी के बाहर खड़ा करने की अनुमति नहीं होगी। तीमारदार अपने मरीजों को आपातकालीन वार्ड में छोड़ कर वाहन को कहीं अन्य स्थान पर खड़ा करेंगे। अस्पताल परिसर में तैनात सुरक्षा कर्मचारियों के माध्यम से व्यवस्था की निगरानी की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को वहां से हटाया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

कोट्स...
- आपातकालीन वार्ड के बाहर वाहनों की संख्या अधिक हो जाती है। ऐसे में गंभीर मरीज को भीतर पहुंचाने में देरी हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। अब यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि वहां पर केवल उसी चिकित्सक की गाड़ी खड़ी होगी, जो आपातकालीन वार्ड में सेवाएं दे रहा होगा। - डॉ. अनुराधा शर्मा, एमएस, क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed