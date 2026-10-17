बच्चों के स्वस्थ जीवन के लिए पौष्टिक भोजन जरूरी : वंदना

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कार्यक्रम में पीडीसी रजनी नेगी, आईपीपी आभा पीटर और पीपी एवं ई-एडमिन सीमा शर्मा ने बच्चों को स्वस्थ खान-पान की आदतें अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि संतुलित आहार बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस दौरान बच्चों को दूध, केले और जलपान वितरित किया गया, जबकि सीमा शर्मा ने स्टेशनरी किट प्रदान कीं। क्लब अध्यक्ष वंदना शर्मा ने कहा कि बच्चों को पौष्टिक भोजन के प्रति जागरूक करना जरूरी है। संवादपालमपुर (कांगड़ा)। शहीद कैप्टन विक्रम बतरा राजकीय महाविद्यालय, पालमपुर में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नवगठित केंद्रीय छात्र संघ (सीएससीए) का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। प्राचार्य प्रो. पंकज सूद ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि छात्र संघ विद्यार्थियों में नेतृत्व, अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना विकसित करने के साथ प्रशासन और विद्यार्थियों के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करता है।उपप्राचार्य प्रो. कल्पना ऋषि ने पदाधिकारियों को आपसी सहयोग से विद्यार्थियों के हित में कार्य करने के लिए प्रेरित किया। संघ में एमएससी जूलॉजी तृतीय सत्र की अंकिता को अध्यक्ष, बीए तृतीय वर्ष के अखिल कपूर को उपाध्यक्ष, बीकॉम प्रथम सत्र की अंशिका को सचिव और बीएससी तृतीय वर्ष के विशाल डोगरा को संयुक्त सचिव मनोनीत किया गया। इनके अलावा 30 मनोनीत सदस्यों ने भी शपथ ग्रहण की।सीएससीए अध्यक्ष अंकिता ने विद्यार्थियों की समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाने और उनके हितों के लिए कार्य करने की प्रतिबद्धता जताई। — संवाद