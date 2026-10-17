Kangra News: ब्यूटी पार्लर में काम करने गई 20 वर्षीय युवती लापता

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गुलेर (कांगड़ा)। गुलेर क्षेत्र से 20 वर्षीय युवती के लापता हो गई। युवती के पिता ने किसी अज्ञात व्यक्ति पर बेटी को बहला-फुसलाकर ले जाने की आशंका जताई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता ने बताया कि उनकी बेटी 16 अक्तूबर को रोजाना की तरह सुबह करीब नौ बजे गुलेर स्थित ब्यूटी पार्लर में काम करने गई थी, लेकिन शाम तक घर नहीं लौटी। परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। एसपी देहरा संदीप धवल ने बताया कि युवती की तलाश संभावित क्षेत्रों में की जा रही है। संवाद