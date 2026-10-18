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Kangra News: दशहरे पर उभरते कलाकारों को प्रस्तुति देने का मिलेगा खुला मंच

Sun, 18 Oct 2026 08:37 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 08:37 PM IST
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Budding artists will get an open platform to perform on Dussehra
पंचरुखी (कांगड़ा)। दशहरा पर्व पर उभरते कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। ज्ञान दीप एजुकेशन सोसायटी की ओर से पंचरुखी के स्वामी विवेकानंद स्टेडियम में कलाकारों को खुला मंच प्रदान किया जाएगा। इसमें कोई भी कलाकार बिना शुल्क अपनी प्रस्तुति दे सकेगा। स्कूल प्रबंधक सुरेश ठाकुर ने बताया कि 20 अक्तूबर को दशहरा पर्व के अवसर पर शाम तीन बजे से रावण दहन तक कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर सकेंगे। संवाद
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