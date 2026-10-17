Kangra News: अभिलाष मौत प्रकरण में 49 दिन बाद भी गुत्थी अनसुलझी

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तीनों आरोपी 30 अक्तूबर तक फिर भेजे न्यायिक हिरासत मेंबिसरा रिपोर्ट का इंतजार, संदिग्ध हालात में हुई थी 16 वर्षीय अभिलाष की मौतसंवाद न्यूज एजेंसीलंबागांव (कांगड़ा)। विकास खंड लंबागांव की सोल बनेहड़ पंचायत के 16 वर्षीय अभिलाष की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का मामला 49 दिन बीत जाने के बाद भी अनसुलझा है।मामले में गिरफ्तार तीनों आरोपियों को 28 दिन की न्यायिक हिरासत पूरी होने के बाद शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जयसिंहपुर न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने तीनों आरोपियों को एक बार फिर 30 अक्तूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए हैं। उधर, अभिलाष की मौत के कारणों का खुलासा करने वाली बिसरा रिपोर्ट का अब भी इंतजार है, जिससे परिजनों और क्षेत्रवासियों के मन में उठ रहे सवाल बरकरार हैं।गौरतलब है कि लंबागांव खंड की सोल बनेहड़ पंचायत का 16 वर्षीय अभिलाष 26 अगस्त को घर से ट्यूशन पढ़ने के लिए निकला था, लेकिन उस शाम वह घर वापस नहीं लौटा। अगले दिन 27 अगस्त को शाम करीब चार से पांच बजे के बीच वह घर से कुछ दूरी पर बदहवास हालत में मिला। अभिलाष की हालत की सूचना उसके परिजनों को उसके दोस्त अतुल उर्फ सिपी ने दी थी ।सूचना मिलने पर परिजन अभिलाष को जयसिंहपुर अस्पताल ले गए। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे टांडा मेडिकल कॉलेज (टीएमसी) रेफर कर दिया गया। टीएमसी में उपचार के दौरान अभिलाष की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस घटना के बाद से ही उसकी मौत के कारणों को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं।मामले की जांच के दौरान लंबागांव पुलिस ने क्षेत्र के तीन युवकों अतुल उर्फ सिपी, राहुल और ईशान को गिरफ्तार किया था। पुलिस रिमांड पूरा होने के बाद तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। शनिवार को उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जयसिंहपुर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें 30 अक्तूबर तक फिर न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए। उधर, डीएसपी बैजनाथ संदीप शर्मा ने बताया कि बिसरा रिपोर्ट इंतजार है। रिपोर्ट से ही मौत के कारणों को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी।