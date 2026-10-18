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Kangra News: सिद्धपुर सरकारी में चला एनएसएस कैंप संपन्न

Mon, 19 Oct 2026 05:36 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 05:36 PM IST
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NSS camp concluded at Siddhpur Government
नगरी (कांगड़ा)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सिद्धपुर सरकारी में चल रहे सात दिवसीय एनएसएस शिविर का समापन मुख्यातिथि प्रधानाचार्य प्रदीप कुमार की अध्यक्षता में हुआ। शिविर में 32 स्वयंसेवियों ने भाग लिया। सात दिवसीय शिविर में स्वयंसेवियों ने समाज को नशा मुक्त जीवन और टीबी से बचाव बारे जागरूक किया। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने बच्चों के साथ रू-ब-रू होकर उन्हें महत्वपूर्ण जानकारियां दीं। अंत में एनएसएस के कार्यक्रम अधिकारियों राजीव पवारी व अंजलि शर्मा ने शिविर के सफल संचालन में सहयोग देने वाले मुख्यातिथि, सभी स्टाफ सदस्यों एवं स्वयंसेवियों का हार्दिक आभार व्यक्त किया। संवाद
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