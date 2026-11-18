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धर्मशाला-पालमपुर मार्ग पर कैंची मोड़ के पास लगे होर्डिंग से यातायात सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं। विधानसभा सत्र के कारण शहर में वाहनों की आवाजाही पहले ही बढ़ी हुई है। ऐसे में प्रमुख मोड़ों और सड़कों के किनारे लगाए गए होर्डिंग वाहन चालकों की परेशानी बढ़ा सकते हैं।कैंची मोड़ पर लगे होर्डिंग से सामने से आने वाले वाहनों को देखने में बाधा आने से हादसे की आशंका है। हैरानी की बात यह है कि करीब छह-सात माह पहले नगर निगम ने बिना अनुमति विज्ञापन और होर्डिंग लगाने वालों के चालान काटकर जुर्माना लगाया था। अब शहर में जगह-जगह बिना अनुमति होर्डिंग लगाए जाने से निगम की कार्रवाई और नियमों के पालन को लेकर सवाल उठ रहे हैं।मेयर बोले- जल्द हटाए जाएंगे होर्डिंगनगर निगम धर्मशाला के मेयर शमशेर नेहरिया ने कहा कि निगम क्षेत्र में होर्डिंग लगाने के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई है। बिना अनुमति लगाए गए सभी होर्डिंग जल्द हटाए जाएंगे। इसके लिए निगम कर्मचारियों को निर्देश दिए जाएंगे।