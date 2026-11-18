Kangra News: शिक्षा मंत्री ने मेजर मनकोटिया के परिवार से जताई संवेदना
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 18 Nov 2026 11:55 PM IST
Updated Wed, 18 Nov 2026 11:55 PM IST
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रैत (कांगड़ा)। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर मंगलवार को तियारा स्थित पूर्व मंत्री मेजर विजय सिंह मनकोटिया के आवास ओम महल पहुंचे। उन्होंने शोकाकुल परिवार से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं और हर संभव सहयोग का भरोसा दिया।
इस दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि किसी प्रियजन को खोने का दुख शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और ईश्वर से शोक संतप्त परिवार को इस कठिन समय में दुख सहन करने की शक्ति, धैर्य और संबल प्रदान करने की कामना की। संवाद
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इस दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि किसी प्रियजन को खोने का दुख शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और ईश्वर से शोक संतप्त परिवार को इस कठिन समय में दुख सहन करने की शक्ति, धैर्य और संबल प्रदान करने की कामना की। संवाद
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