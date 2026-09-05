Kangra News: पैराग्लाइडिंग के टेक ऑफ पाॅइंट पर मिलेगी नई मैट की सुविधा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Sat, 05 Sep 2026 01:46 AM IST
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बैजनाथ (कांगड़ा)। विश्व प्रसिद्ध पैराग्लाइडिंग स्थल बीड़ बिलिंग में 16 सितंबर से शुरू होने वाले नए सीजन में पायलटों को टेक ऑफ प्वाइंट पर नई मैट की सुविधा मिलेगी। पर्यटन विभाग ने इसके लिए जूट की नई मैट की व्यवस्था की है, जिसे अगले सप्ताह से बिछाने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
बरसात के कारण बिलिंग टेक ऑफ प्वाइंट दो माह तक उड़ानों के लिए बंद रहता है। इस दौरान सतह पर घास तो उग आती है, लेकिन कई जगह मौजूद नुकीले पत्थरों से टेक ऑफ के दौरान हादसों का खतरा बना रहता है। नई मैट बिछने से पायलटों और टेंडम उड़ानों के शौकीन पर्यटकों की सुरक्षा मजबूत होगी।
तीन वर्ष पूर्व यहां मैट लगाई गई थी, जो अब काफी पुरानी और कई जगह से क्षतिग्रस्त होकर उखड़ चुकी थी। इसके चलते पायलटों को उड़ान भरते समय दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था।
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पर्यटन अधिकारी विनय धीमान ने बताया कि नई मैट बिछाने से पहले टेक ऑफ प्वाइंट की जरूरी मरम्मत कराई जाएगी। इसके अलावा, उड़ानें विधिवत शुरू करने से पहले बीड़ में हितधारकों के साथ एक बैठक भी आयोजित की जाएगी।
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बरसात के कारण बिलिंग टेक ऑफ प्वाइंट दो माह तक उड़ानों के लिए बंद रहता है। इस दौरान सतह पर घास तो उग आती है, लेकिन कई जगह मौजूद नुकीले पत्थरों से टेक ऑफ के दौरान हादसों का खतरा बना रहता है। नई मैट बिछने से पायलटों और टेंडम उड़ानों के शौकीन पर्यटकों की सुरक्षा मजबूत होगी।
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तीन वर्ष पूर्व यहां मैट लगाई गई थी, जो अब काफी पुरानी और कई जगह से क्षतिग्रस्त होकर उखड़ चुकी थी। इसके चलते पायलटों को उड़ान भरते समय दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था।
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पर्यटन अधिकारी विनय धीमान ने बताया कि नई मैट बिछाने से पहले टेक ऑफ प्वाइंट की जरूरी मरम्मत कराई जाएगी। इसके अलावा, उड़ानें विधिवत शुरू करने से पहले बीड़ में हितधारकों के साथ एक बैठक भी आयोजित की जाएगी।