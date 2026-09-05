Kangra News: पैराग्लाइडिंग के टेक ऑफ पाॅइंट पर मिलेगी नई मैट की सुविधा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

बरसात के कारण बिलिंग टेक ऑफ प्वाइंट दो माह तक उड़ानों के लिए बंद रहता है। इस दौरान सतह पर घास तो उग आती है, लेकिन कई जगह मौजूद नुकीले पत्थरों से टेक ऑफ के दौरान हादसों का खतरा बना रहता है। नई मैट बिछने से पायलटों और टेंडम उड़ानों के शौकीन पर्यटकों की सुरक्षा मजबूत होगी।तीन वर्ष पूर्व यहां मैट लगाई गई थी, जो अब काफी पुरानी और कई जगह से क्षतिग्रस्त होकर उखड़ चुकी थी। इसके चलते पायलटों को उड़ान भरते समय दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था।पर्यटन अधिकारी विनय धीमान ने बताया कि नई मैट बिछाने से पहले टेक ऑफ प्वाइंट की जरूरी मरम्मत कराई जाएगी। इसके अलावा, उड़ानें विधिवत शुरू करने से पहले बीड़ में हितधारकों के साथ एक बैठक भी आयोजित की जाएगी।