Kangra News: खेती के सीजन में वीबी जी राम जी के काम बंद, किसानों को मिलेंगे मजदूर

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विभागीय आदेशों के अनुसार इन अवधियों में बिलासपुर और चंबा जिले के भरमौर व पांगी क्षेत्रों को छोड़कर हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन और ऊना जिलों में रोजगार कार्य बंद रहेंगे। यह व्यवस्था कृषि गतिविधियों के महत्वपूर्ण समय में किसानों को आसानी से श्रमिक उपलब्ध करवाने के लिए की गई है।गैर-जनजातीय जिलों के लिए कृषि के चरम मौसम की कुछ अन्य अवधियां भी तय की गई हैं। इनमें 21 से 30 जनवरी 2027 तक 10 दिन, 16 से 30 अप्रैल तक 15 दिन और 16 से 30 जून तक 15 दिन शामिल हैं। अक्तूबर और नवंबर की रोक को मिलाकर इन जिलों में कुल 60 दिन रोजगार कार्य बंद रहेंगे।विभाग का मानना है कि कृषि के महत्वपूर्ण समय में श्रमिकों की मांग काफी बढ़ जाती है। योजना के कार्यों को रोकने से खेती के लिए पर्याप्त मजदूर मिल सकेंगे। खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) परागपुर मीना शर्मा ने निदेशालय की ओर से जारी इन दिशा-निर्देशों की पुष्टि की है।