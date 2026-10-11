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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kangra News ›   BJP leader Pawan Rana visited the Jwalamukhi Shaktipeeth and paid obeisance on the first day of Navratri.

Kangra News: शक्तिपीठ ज्वालामुखी पहुंचे भाजपा नेता पवन राणा, पहले नवरात्र पर टेका माथा

Mon, 12 Oct 2026 06:57 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Mon, 12 Oct 2026 06:57 AM IST
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BJP leader Pawan Rana visited the Jwalamukhi Shaktipeeth and paid obeisance on the first day of Navratri.
शक्तिपीठ ज्वालामुखी में दर्शन करते भाजपा के नेता पवन राणा। -संवाद
ज्वालामुखी (कांगड़ा)। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पवन राणा ने शारदीय नवरात्र के पहले दिन रविवार को विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी मंदिर में शीश नवाया। दिल्ली प्रदेश भाजपा के संगठन महामंत्री के दायित्व पर पुनः नियुक्ति और हरियाणा प्रदेश के संगठन महामंत्री की नई जिम्मेदारी मिलने के बाद यह उनका पहला ज्वालामुखी दौरा था।
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मंदिर पहुंचने पर पवन राणा ने विधिवत पूजा-अर्चना कर मां ज्वाला का आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने मंदिर में हुए हवन में आहुतियां डालीं। इसके पश्चात उन्होंने मंदिर परिसर स्थित शयन भवन में भी दर्शन किए और नवरात्र के पावन अवसर पर माता रानी के प्रति अपनी अटूट श्रद्धा व्यक्त की।
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