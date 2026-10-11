Kangra News: शक्तिपीठ ज्वालामुखी पहुंचे भाजपा नेता पवन राणा, पहले नवरात्र पर टेका माथा

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मंदिर पहुंचने पर पवन राणा ने विधिवत पूजा-अर्चना कर मां ज्वाला का आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने मंदिर में हुए हवन में आहुतियां डालीं। इसके पश्चात उन्होंने मंदिर परिसर स्थित शयन भवन में भी दर्शन किए और नवरात्र के पावन अवसर पर माता रानी के प्रति अपनी अटूट श्रद्धा व्यक्त की।

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ज्वालामुखी (कांगड़ा)। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पवन राणा ने शारदीय नवरात्र के पहले दिन रविवार को विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी मंदिर में शीश नवाया। दिल्ली प्रदेश भाजपा के संगठन महामंत्री के दायित्व पर पुनः नियुक्ति और हरियाणा प्रदेश के संगठन महामंत्री की नई जिम्मेदारी मिलने के बाद यह उनका पहला ज्वालामुखी दौरा था।