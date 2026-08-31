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Kangra News: 20 से रामलीला की रिहर्सल शुरू करेगा मां काली युवा क्लब

Mon, 31 Aug 2026 01:53 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Mon, 31 Aug 2026 01:53 AM IST
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Maa Kali Yuva Club will begin Ramlila rehearsals from the 20th.
धर्मशाला। जय मां काली युवा क्लब पास्सु ने इस वर्ष आयोजित होने वाले रामलीला मंचन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। रविवार को हुई बैठक में क्लब ने रामलीला के संबंध में 20 सितंबर से रिहर्सल शुरू करने का निर्णय लिया है। मंचन को अधिक आकर्षक और प्रभावी बनाने के लिए इस बार कलाकारों के संवाद, जीवंत अभिनय और मंच सज्जा पर विशेष फोकस रहेगा।
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क्लब के अध्यक्ष विपिन कुमार ने बताया कि रामलीला में स्थानीय युवा कलाकारों के साथ बच्चों को भी प्रतिभा दिखाने का मौका दिया जाएगा। रिहर्सल के दौरान पात्रों के अनुसार संवाद अदायगी और भाव-भंगिमाओं का कड़ा अभ्यास करवाया जाएगा। बैठक में कलाकारों को उनके पात्रों के अनुसार किरदार और जिम्मेदारियां सौंप दी गईं।
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अध्यक्ष ने कहा कि रामलीला के माध्यम से भगवान श्रीराम के आदर्शों, मर्यादा और जीवन मूल्यों का संदेश जन-जन तक पहुंचाया जाता है। क्लब का उद्देश्य नई पीढ़ी को समृद्ध संस्कृति व परंपराओं से जोड़ने के साथ समाज में भाईचारे और सद्भाव को बढ़ावा देना है।
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बैठक में क्लब सदस्य रमन, अरविंद, विशाल, सचिन, मंथन, सपंदन, प्रवीण, सुरिंद्र, रिशव, नितेश, सुरेश, रोहिल, राकेश, राकेश कुमार, विशाल, हर्ष, सक्षम, आरव, प्यास सिंह, जतिन, आशु और सर्वजीत सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।
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