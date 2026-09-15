Kangra News: आर्य कॉलेज नूरपुर में शुरू होंगी एमए की कक्षाएं

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नूरपुर (कांगड़ा)। नगर परिषद अध्यक्ष नीति महाजन की मांग पर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने राजकीय आर्य कॉलेज नूरपुर में एमए की कक्षाएं शुरू करने की मंजूरी दे दी है। नए सत्र से कॉलेज में अंग्रेजी, इतिहास और भूगोल विषयों में स्नातकोत्तर कक्षाएं संचालित होंगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने खज्जियां गोसदन के विस्तार कार्य के लिए 40 लाख रुपये की राशि भी स्वीकृत कर दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने पत्र जारी कर इसकी विधिवत सूचना दी है। नीति महाजन ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र के विद्यार्थियों को घर-द्वार पर उच्च शिक्षा की सुविधा मिलेगी और गोसदन के विस्तार से शहर को बेसहारा पशुओं की समस्या से निजात मिलेगी। संवाद